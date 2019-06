Facebook

Siim Liivik © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Der kampfstarke Doppelstaatsbürger (Estland/Finnland) kam im vergangenen Sommer zu den Rotjacken und erwies sich insbesondere im Spiel bei numerischer Unterlegenheit als Schlüsselkraft im Team: Liivik (168:23 Minuten) stand in Unterzahl mehr als 41 Minuten länger am Eis als der KAC-Angreifer mit der zweithöchsten Time-on-Ice im Penalty Killing (Thomas Koch). Mit Ausnahme des letzten Spiels in der Pick Round bestritt der 31-Jährige im abgelaufenen Spieljahr sämtliche 68 Ligapartien für die Klagenfurter, speziell in den Play-Offs waren seine Eigenschaften von großem Wert für das Team des EC-KAC. Gemeinsam mit Marcel Witting und Niki Kraus bildete der Mittelstürmer einen defensivstarken Block, der in dieser Konstellation in 15 Begegnungen der Post Season nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen musste.