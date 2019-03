Facebook

© (c) GEPA pictures/ SIPA

Rätselraten gibt es um den EBEL-Einstieg von Feldkirch. Wie Vorarlberger Medien berichteten, könnte es erst in einem Jahr zu einer Teilnahme der VEU kommen. Man habe den Anforderungskatalog der EBEL unterschätzt. Die Erneuerung der Halle (Lichtanlage etc.) und andere Punkte wären in kurzer Zeit nicht bewältigbar. Ganz zu schweigen von der Kaderplanung. In einem Teammeeting mit der AHL-Mannschaft wiesen die Verantwortlichen bereits darauf hin, dass es „wahrscheinlich erst in einem Jahr zu einer Teilnahme in Österreichs höchster Spielklasse kommen wird“.



Marco Rossi startete mit einem Sieg in die Best-of-Seven-Viertelfinalserie gegen Hamilton. Der Vorarlberger steuerte zum klaren 9:3-Sieg zwei Assists bei. Den Grunddurchgang beendete er mit 65 Punkten (29 Tore/36 Assists) aus 53 Spielen und wurde damit auch zweitbester Rookie der OHL. Von den Coaches der Liga wurde er außerdem zum „smartesten Spieler“ der Saison gewählt.

Der Klagenfurter David Maier musste sich hingegen mit North Bay in Spiel eins gegen die Niagara Ice Dogs mit 0:2 geschlagen geben.

In der schwedischen SHL liegt Malmö mit Konstantin Komarek in der Viertelfinalserie mit 0:1 zurück. Zum Auftakt gab es eine 0:4-Niederlage gegen Frölunda. Der Österreicher stand 18:44 Minuten auf dem Eis.



In der NHL mussten sich die Arizona Coyotes in New Jersey im Penaltyschießen geschlagen geben. Das Team von Michael Grabner liegt im Westen derzeit auf dem neunten Platz. Auch Michael Raffl und die Philadelphia Flyers verloren. Gegen die Islanders gab es eine 2:4-Niederlage. Der Villacher stand lediglich 7:29 Minuten auf dem Eis. Sieben Spiele sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, beide Teams haben noch die Chance sich für das Play-off zu qualifizieren.