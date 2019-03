Facebook

© (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl

Bereits in der Vergangenheit erlaubte sich der HC Orli Znojmo immer wieder Kritik gegenüber der Erste Bank Eishockeyliga. Insbesondere gegen die Schiedsrichter gab es bereits des öfteren verbale Attacken. Höhepunkt der Hassliebe zwischen dem Verein und der Liga war der Telefonanruf von Trainer Miroslav Frycer während des dritten Drittels des dritten Viertelfinalspiels zwischen den Vienna Capitals und den Tschechen an DOPS-Chef Lyle Seitz. "Er redet alles schön, aber wenn es um etwas geht, ist er nicht erreichbar", so der Coach der Tschechen.