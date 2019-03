Facebook

Grabner stellt zwei Dressen zur Verfügung © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ SIPA)

Eine tolle Aktion hat Oliver Steiner in Kooperation mit Österreichs Eishockey-Aushängeschildern ins Leben gerufen. Bis 16. März kann auf ebay um tolle Eishockeydressen von Michiael Grabner (Arizona Coyotes), Michael Raffl (Philadelphia Flyers) und Thomas Raffl (Nationalteam) sowie einen Schläger von Alexander Rauchenwald (EC RB Salzburg) mitsteigern und gleichzeitig Gutes tun.

Der Erlös der Auktionen geht an „Herzkinder Österreich“ beziehungsweise an den Spendentopf des Old Stars Benefizderbys, das im Februar zwischen KAC- und VSV-Oldstars zu Gunsten von in Not geratenen Kärntner Menschen und Familien in Velden ausgetragen wurde. Grabner stellt nämlich zwei Dressen zur Verfügung, eines für jede Aktion. "Das wird sicher ein großer Erfolg, Eishockeyfans sind schließlich die besten", schmunzelt Steiner.

Herzenskinder-Auktionen

Thomas Raffl (Dress Nationalteam)

https://www.ebay.at/itm/283404147982?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649

Michael Raffl (Dress Philadelphia Flyers)

https://www.ebay.at/itm/283404145206?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649

Michael Grabner (Dress Arizona Coyotes)

https://www.ebay.at/itm/283404146298?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649

Alexander Rauchenwald (Schläger)

https://www.ebay.at/itm/283404149343?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649

Spendentopf Benefiz-Derby

Michael Grabner (Dress Arizona Coyotes)

https://www.ebay.at/itm/283404142409?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649