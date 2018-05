Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Freier Tag für Österreichs Eishockey-Cracks in Kopenhagen. Teamchef Roger Bader blickt auf die vergangenen Niederlagen zurück und gibt einen Ausblick auf das wichtige Frankreich-Spiel.

Teamchef Roger Bader sieht keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken © Quendler

Die Niederlagen gegen Russland (0:7) und Schweden (0:7) dürften beim österreichischen Eishockey-Nationalteam doch Spuren hinterlassen haben. Obwohl die Truppe von Roger Bader darauf vorbereitet gewesen ist. "Es herrschte eine mentale Müdigkeit. Diese Partien haben uns beansprucht", sagte der Schweizer. In der Physis sieht Bader jedoch keine Probleme: "Man hat gesehen, dass wir im Schlussdrittel eigentlich noch zulegen konnten." Nun aber warten die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf. Allen voran Frankreich, die am Freitag warten. Österreich hat den Vorteil eines freien Tages. Die Franzosen mussten am Donnerstag gegen die Slowakei spielen.

