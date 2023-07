Mit bewegenden Zeilen erinnert sich Isabella Jones an ihren Vater. Der Profisurfer Mikala Jones ist am Sonntag im Alter von 44 Jahren bei einem tragischen Surfunfall vor der Küste Indonesiens ums Leben gekommen. Wie "Surfline" berichtete, durchtrennte eine Finne die Oberschenkelarterie des Surfers. In der linken Leiste klaffte eine zehn Zentimeter lange Wunde. Obwohl der Surfer nur kurze Zeit nach dem Unfall in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde, verstarb er.

Emotionales Posting

"Ich bin im Moment so ungläubig, das fühlt sich nicht real an." Isabella teilte auf Instagram einige gemeinsame Fotos aus ihrer Kindheit und verfasste eine Hommage an ihren verstorbenen Vater. "Ich liebe dich so sehr, Papa, und ich wünschte, ich könnte dich ein letztes Mal umarmen. Ich wünschte, ich könnte dir noch einmal sagen, wie sehr ich dich liebe und dir dafür danken, dass du der beste Papa bist. Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns, du solltest doch noch nicht weggehen. Es ist noch zu früh."

Bei allem Schmerz schrieb sie: "Ich bin froh, dass er das tat, was er am meisten liebte. Das Leben wird ohne dich nicht dasselbe sein."

Mit ihren letzten Worten dankte sie ihrem Vater. "Ich vermisse dich so sehr, dass ich alles tun würde, um noch einen Moment zu bekommen, selbst wenn wir uns streiten und uns dann kaputt lachen", fuhr sie fort. "Danke, dass du mir so viele Lektionen fürs Leben beigebracht hast und immer für mich da warst. Ich wünschte, du wärst jetzt noch hier bei uns. Ich werde immer an dich denken, Papa. Ich liebe dich so sehr, danke für alles."