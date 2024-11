Sei punti per i 99ers – sechs Punkte für die 99ers! Das Italien-Doppel hat sich für die 99ers gelohnt. Am Tag nach dem befreienden 5:2 in Asiago spielte das Team von Trainer Harry Lange in Bruneck noch einen 5:1-Erfolg ein. Es war das erste Duell der Teams in dieser Saison, und die Halle war mit 3027 Zusehern ausgezeichnet gefüllt. Der Anfang wurde rasant geführt, die Wölfe wirkten ambitioniert. Doch nach gut zehn Minuten kristallisierte sich eine Dominanz der Grazer heraus, die gut kombinierten und hoch verteidigten.

Nach einer überstandenen Unterzahl (2+2 Minuten), die über die erste Pause hinweg Gefahr ausstrahlte, wusste das Team von Trainer Harry Lange zu verzücken. „Eine hervorragende Auswärtspartie, in der der Plan diszipliniert ausgeführt wurde“, sagte Sportdirektor Philipp Pinter, „es war ein sehr solides Spiel mit einem aggressiven Forechecking von allen vier Linien. Es ist eine wichtige Phase der Saison, und wir wollen uns oben festsetzen.“

Graz drehte auf

Erst setzte Trevor Gooch (27.) nach einem Schuss von Michael Schiechl erfolgreich nach. 91 Sekunden später zeigte Manuel Ganahl hohe Hockeykunst. Er lenkte einen halbhohen Puck von Kilian Zündel gekonnt ab und das Spielgerät flog unhaltbar an Torhüter Andreas Bernard vorbei in das Netz. Bei den Grazern stand Jonas Gunnarsson wieder im Tor, in Asiago spielte Nico Wieser. Die Grazer waren am Vormittag nach Bruneck gereist, die Strapazen des Vortages waren den Cracks aber nicht anzusehen. In der 30. Minute setzte Schiechl Verteidiger Nick Albano ein und er nahm sich ein Herz: 3:0 aus mittlerer Distanz. Gunnarsson war da, wenn es nötig war, doch in der 42. Minute hatte er Pech: Er lenkte am Boden liegend den Puck von Brett Findlay (42.) ins Tor um. Das versetzte Graz nicht in Unruhe und Tim Harnisch (50.) und Gooch (56.) schlenzten den Puck trocken wie ein Südtiroler Schüttelbrot hoch in die Maschen.

In der Nacht ging es nach Graz – 360 Kilometer im Bus. Bis Freitag ist nun Zeit, die Sinne wieder zu schärfen. Dann steigt der Kracher im Bunker gegen den KAC (18.30).