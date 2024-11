„Hoffentlich schreiben wir nicht voneinander ab“, sagt Julian Hörl mit einem breiten Grinsen. Der Salzburger drückt in Graz gerade die Schulbank – gemeinsam mit Moritz Pristauz. Das neue Beachvolleyball-Duo absolviert gerade einen Ausbildungsblock auf der Polizeischule, momentan „geht es um viele rechtliche Dinge“, sagt Pristauz. Der Grazer ist nach einer Verletzung beinahe wieder vollkommen fit, nach dem Ausbildungsblock bei der LPD Steiermark wird das gemeinsame Training losgehen. „Nach einem Olympiazyklus ist immer ein guter Zeitpunkt für etwas Neues“, sagt Hörl. „Man hat am Anfang nicht so einen Stress und kann in Ruhe etwas aufbauen.“