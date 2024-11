Die Winterkrone hat sich Velden bereits aufgesetzt. Weil die Wörthersee-Truppe auch gegen Atus Ferlach nicht von seiner hohen Schlagzahl abgewichen war. Mit 5:0 wurden die Rosentaler abgefertigt. „Eine frühe Führung hat uns in die Karten gespielt“, sagt Trainer Marcel Kuster und ergänzt: „Wir haben die Partie dominiert, hatten viel Ballbesitz, konnten gute Chancen kreieren, hatten den Gegner im Griff. In Summe war es ein dominanter Auftritt. Jetzt wollen wir auch noch gegen den SAK ordentlich Gas geben. Dann werden wir ein bisschen feiern.“ Was den Veldnern in die Karten spielt: Spittal/Drau hat mit einem 1:6 bei Austria Am. Federn gelassen. Auch ATSV Wolfsberg kam bei Köttmannsdorf nicht über ein 2:2 hinaus, ließ Punkte liegen. Fünf Gelbe Karten kassierten die Lavanttaler jedoch im Ausklang der Partie. Auslöser dafür war ein Freistoß nach vermeintlichem Handspiel. „Wir haben uns am Ende mit dem Schiri ausgesprochen. Wir haben nicht gut reagiert“, meinte ATSV-Trainer Mario Romac selbstkritisch und ergänzt: „Das Remis war gerecht.“ Und so nützte Völkermarkt die Gunst der Stunde und sprengte mit einem 3:1-Sieg beim SAK das Führungstrio - liegt aber bereits elf Zähler hinter dem Krösus.