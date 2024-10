Es könnte unterschiedlicher kaum sein: Vor einem Jahr erboste sich die halbe Welt über den Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden Ende Oktober. Die „Letzte Generation“ versuchte am Sonntag, die Auffahrt auf den Rettenbachferner zu blockieren, Fotos von Baggern, die das Gelände der Weltcup-Piste im Sommer planierten, tauchten auf, die Sinnhaftigkeit wurde vermehrt in Frage gestellt. Dieses Jahr? So weit alles ruhig, dabei sind die Temperaturen aktuell in Sölden durchaus alles andere als winterlich. Doch hat es bereits im September geschneit, die heimischen Gletscher haben den Naturschnee bekommen, von dem man träumt und dazu die Temperaturen, um mit Kunstschnee nachhelfen zu können. Und dank der Baggerarbeiten aus dem Vorjahr war etwa für die Rennpiste in Sölden auf dem Rettenbachferner viel weniger Schnee nötig als in den Jahren zuvor.

Doch das vergangene Jahr war trotzdem ein Wirkungstreffer. Der österreichische Skiverband hatte bereits davor gelobt, das Thema Klimawandel nicht zu ignorieren, der vergangene, schneelose Herbst beschleunigte die Intensität. Das Ergebnis klingt sperrig: „Future:Fokus:Ski&Snowboardsport Zukunft:Aktions:Programm“ nennt sich die gestartete Initiative. Weniger sperrig ist die Intention: „Wir sind der erfolgreichste Verband des Landes, wir wollen Verantwortung übernehmen“, erklärt Präsidentin Roswitha Stadlober. Darum versammelte man 50 Expertinnen und Experten aus Sport, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und diverser NGOs (wie etwa „POW – Protect our Winters“, Anm.), die drei Felder abgearbeitet haben: „Nachhaltiger Wintersport“, „Leistbarer Wintersport“ und „Emotion Wintersport“. Die überraschende Erkenntnis: „Praktisch jede Seite beschäftigt sich natürlich mit diesen Themen, von der Seilbahn- über die Tourismuswirtschaft bis zu den NGOs und zur Wissenschaft. Jeder hat da für sich etwas aufbereitet, all das wurde aber nie zusammengeführt“, erläutert Stadlober.

So wie die Teilnehmer des Forums breit gefächert sind, sind es auch die Anliegen, die der ÖSV hat, beginnend mit einem übergeordneten Thema: „Ich verstehe nicht, warum Sport nicht als Bildung wahrgenommen wird. Ein Instrument zu lernen, wird selbstverständlich der Bildung zugeordnet, der Sport nicht. Ich kämpfe darum, dass auch der Vereinssport als Bildung anerkannt wird“, fordert Stadlober. Daran anschließend geht es darum, die Winterwoche wieder weiter auszurollen: „Die Schulen wollen das, aber aktuell ist allein die Administration so überbordend, dass es nicht leichter wird. Wir werden dazu auch heuer ein Forum abhalten.“

Alle Maßnahmen sollen dazu dienen, das „Kulturgut Wintersport“, wie es Stadlober bezeichnet, zu bewahren bzw. zukunftsfit zu machen. „Das liegt zwar im ureigenen Interesse des Verbandes, aber am Wintersport hängt in diesem Land so viel mehr“, erklärt die Salzburgerin. Für sie ist es dazu nötig, neue Wege zu beschreiten: „Wir müssen weg von dem Gedanken, einen Lift vor der Haustüre zu haben. Es braucht andere Angebote. Diese zu erstellen, das ist unser Auftrag, dem wollen wir nachkommen.“ Stadlober schwebt da ganz Besonderes vor: „Ich träume von einer Schnee-Wunderwelt, man braucht manchmal auch keinen Schnee, es gibt ja, wie in Großbritannien weit verbreitet, auch Matten. Man muss sich trauen, auch hier Visionen zu haben.“ Die Nachfrage sei gegeben, bei einem Versuch rund um Wien vergangenes Jahr, waren etwa 1800 verfügbare Plätze in 15 Minuten vergriffen. Die „Schnee-Wunderwelt“ soll und muss dann aber auch hierzulande einmal in Hallen gedacht werden, weiß Stadlober. Wer und solch ein Projekt finanzieren soll, ließ sie offen.

Es gehe darum, über alle Stakeholder hinweg einmal „Nachhaltigkeit“ zu definieren, sagt ÖSV-Geschäftsführer Christian Scherer. „Da gab es ökologische, ökonomische, ideologische und romantische Vorstellungen von Nachhaltigkeit in der Gruppe“, sagt Scherer, „es kann auch nicht darum gehen, einige Dinge einfach zu verbieten.“ Was man in dem Forum schnell festgestellt habe: „Es wurde viel zu wenig miteinander geredet, aber sehr viel übereinander. Aber man muss von allen Seiten auch Kritiker an sich heranlassen.“

Bestes Beispiel: die Arbeiten im Vorjahr am Gletscher, deren Sinn und Nachhaltigkeit sich heuer offenbart – weil man weniger Ressourcen (ver)braucht, um ein Rennen durchführen zu können. Auch wenn sich alle bewusst sind, dass die ausbleibenden Diskussionen rund um den Auftakt in diesem Jahr keine Dauerlösung sein werden. „Wir evaluieren jedes Jahr“, sagt Scherer. Ein Mittel, effizienter zu werden, sollte der Slalom in Gurgl sein, nur rund 25 Kilometer weiter das Ötztal hinauf. Wäre da nicht die Reise des Trosses nach Levi zwischen den beiden Rennen. „Das ist nicht ideal, aber wir wollen ja nicht alles bei uns konzentrieren. Und wir brauchen eine Pause zwischen Sölden und Gurgl, um die gesamte Infrastruktur übersiedeln zu können. Sonst müssten wir alles doppelt machen, das wäre dann wieder nicht nachhaltig.“