Mit einem riesigen Transparent erinnerten die eingefleischten Fans des KAC zuletzt an einen seiner größten Momente der Klub-Geschichte. Vor 55 Jahren duellierten sich die Rotjacken mit der damals wohl besten Mannschaft der Welt, ZSKA Moskau, im Europacup-Finale. Zu holen gab es für die Rotjacken freilich nichts (1:9 und 3:14). Doch auf der Eishockey-Landkarte war Klagenfurt plötzlich kein farbloser Fleck mehr. Sich mit den Besten der Besten zu messen, lebt in der Moderne dank der Champions Hockey League wieder neu auf. Und vielleicht gastiert mit den ZSC Lions am Mittwoch eine der schillerndsten Mannschaften Europas in der Horten-Arena.