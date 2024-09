Fußball-Bundesligist SCR Altach hat mit sofortiger Wirkung seinen Cheftrainer Joachim Standfest freigestellt. Das teilten die Rheindörfler Montagnachmittag mit. Auch Co-Trainer Roman Wallner wurde von seinen Aufgaben entbunden. Standfest, der seit Juli 2023 in Altach das Sagen im Team hatte, wird interimistisch von Louis Ngwat-Mahop ersetzt. Der 37-Jährige war zuletzt Trainer der Altach Juniors und sitzt am Sonntag im Heimspiel gegen den SK Rapid auf der Betreuerbank.

„Leider haben sich die Dinge nicht wie gewünscht entwickelt, weshalb wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, einen neuen Impuls zu setzen“, erklärte SCR-Geschäftsführer Christoph Längle in der Club-Aussendung. „Joachim und Roman haben bis zuletzt hart gearbeitet, um die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen. So eine Entscheidung macht man sich nie leicht, doch angesichts der sportlichen Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sehen wir diesen Schritt als notwendig an“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler.

Der Tiroler hatte bereits am Sonntag nach dem 0:2 in Hartberg „interne Analysen und Beratungen“ angekündigt, diese mündeten nun in der Freistellung. Es ist die zweite frühzeitige Trainerentlassung in dieser Bundesliga-Saison. Vor vier Wochen hatte sich der LASK von Thomas Darazs getrennt.

Nur zwei Punkte aus letzten fünf Spielen

Standfest war im März 2023 an der Seite von Coach Klaus Schmidt zum SCR gekommen und war nach Schmidts Abgang zum Cheftrainer befördert worden. Die Vorarlberger hatten daraufhin das Meisterschaftsjahr auf Rang zehn beendet, jene Position, die sie nun auch aktuell belegen. Dabei hatten die Altacher einen respektablen Ligastart - zwei Siege in den ersten drei Partien - hingelegt. In den vergangenen fünf Spielen wurden aber nur zwei Punkte eingesammelt. Im ÖFB-Cup war für die Standfest-Truppe bereits in der ersten Runde durch ein 0:2 beim Drittligisten Donaufeld das frühe Aus gekommen.

Mit Ngwat-Mahop springt nun ein SCR-erfahrener Mann in die Bresche, der Kameruner ist seit zwölf Jahren in Altach zuhause. Zunächst war der einstige Stürmer als Kicker im Verein aktiv, bevor er 2020 seine aktive Karriere beendete. In der SCR-Jugend startete er seine Trainer-Karriere. Seit 2022 ist Ngwat-Mahop Betreuer der Juniors, die in der Regionalliga West spielen.

Nun folgt vorübergehend der Schritt in die Bundesliga. „Louis Mahop erhält unsere volle Rückendeckung und wird die Mannschaft auf das wichtige Heimspiel am Sonntag vorbereiten. Gleichzeitig setzen wir alles daran, zeitnah, aber bedacht, eine langfristige Lösung für die Cheftrainerposition zu finden“, teilte Kirchler mit.