Beim Comeback des „Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz haben sich am Samstag mehr als 200.000 Sport-Fans eingefunden. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Sportfest Österreichs. „Am Heldenplatz ist es noch ein bisschen besonderer. Ich bin sehr glücklich, hier gewesen zu sein“, sagte Dominic Thiem stellvertretend für die Athletinnen und Athleten, die Ratschläge gaben und viele Autogramme schrieben.

Viel Action am Heldenplatz © APA / Eva Manhart

Dabei waren bei der 23. Auflage des Events auch die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau, Lukas Mähr und Valentin Bontus. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) befand es als „wichtig, dass wir dem Sport so eine große Bühne bieten. Denn die Spitzensportlerinnen und -sportler und ihre Erfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften dienen als Vorbild und das wirkt wieder in den Breitensport.“ Beides soll am Tag des Sports abgebildet werden.

Für alle war etwas dabei © APA / Eva Manhart

Geehrt wurden mehr als 400 Sport-Stars für ihre Leistungen, statt Pokalen wurden Baumpatenschaften verliehen. In Oberösterreich wurden auf diesem Weg im Rahmen eines Umweltprojekts bereits knapp 1.500 Bäume gepflanzt.