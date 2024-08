Das wird Hartberg-Trainer (und Ex-Mitspieler von Pep Guardiola) Markus Schopp gerne hören. Aleksandar Dragovic, Abwehrchef der Wiener Austria, lobte nach dem 1:1 der Veilchen in der Oststeiermark den TSV in den höchsten Tönen. „Die Hartberger spielen überragend heraus“, lobt Dragovic die Ballsicherheit der Schopp-Elf. Sie sind sehr ballsicher, haben einen klaren Plan und es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt auch zu Kainzi gesagt, ich habe nicht gewusst, dass ich das zweite Mal gegen Manchester City spielen muss. Sie spielen wirklich sehr gut und du kommst sehr schwer in den Zweikampf, Hut ab vor der Mannschaft.“

Mit Roter Stern Belgrad hatte Dragovic gegen Erling Haaland und Co alle Hände voll zu tun © IMAGO / Simon Stacpoole

Das 1:1 der Hartberger gegen die Wiener Austria war der erste Punkt der Oststeirer in der laufenden Saison. „Ich finde auch, dass das nicht glücklich, sondern absolut verdient war. Ich bin einfach der Meinung, dass wir uns heute wieder mit mehr belohnen hätten können, aber das passt so, wie es ist. Wir finden uns in einer Entwicklung, die sehr spannend ist. Deswegen schauen wir einmal, was die Zukunft bringt“, sagte Hartberg-Trainer Schopp.