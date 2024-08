Christian Ilzer saß auf dem Podest der Pressekonferenz und lobte vor allem den Gegner. Denn der Coach von Sturm Graz wusste, dass dieser 2:0-Auswärtssieg am Samstagabend im Wörtherseestadion mehr als glücklich gewesen war.

„Unterm Strich kann ich eine Floskel verwenden: Das Ergebnis zählt, das wir mitnehmen. Gegen ein starkes Austria Klagenfurt, die ein großartiges Spiel gemacht haben und dem 1:0 näher waren. Dass dann auch gewinnen, ist indes auch eine Qualität“, so der Meister-Coach, über lange Zeit eine harmlose Vorstellung seiner Truppe gesehen hatte.

Ilzer weiter: „Wir waren viel zu zaghaft und ohne Power und haben am Ende eine Portion Glück gebraucht. Wir hatten Scherpen, der den Elfmeter hält, das wäre schwer zu korrigieren gewesen. Wir haben einiges an unserem Spiel zu verbessen, wir sind in einem Prozess.“