Zwei Tage nach einem Messerangriff ist der Vater des 17-jährigen spanischen Fußballstars Lamine Yamal wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auf Bildern des Fernsehsenders Antena 3 war Mounir Nasraoui am Freitag nach der Rückkehr in sein Wohnviertel in einem Vorort von Barcelona zu sehen, wo er am Mittwoch niedergestochen worden war. Nasraoui meldete sich in den Online-Netzwerken auch selbst zu Wort. Er bedankte sich bei seiner Familie und der Polizei.

Sein Dank gelte insbesondere dem Polizisten, der nach dem Angriff Erste Hilfe geleistet und die Wunde an seiner Brust versorgt habe, „die am meisten geblutet hat“, schrieb Nasraoui.

Yamals Vater war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Stadt Mataró rund 30 Kilometer nördlich von Barcelona niedergestochen worden. Nach Polizeiangaben stachen die Täter mehrfach auf ihn ein. Nasraoui war Medienberichten zufolge mit den Männern in Streit geraten, als er seinen Hund ausgeführt hatte.

Zustand war ernst, aber stabil

Nasraoui wurde nach der Attacke ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben aus seinem Umfeld war sein Zustand zwischenzeitlich ernst, aber stabil.

Die Polizei nahm vier Verdächtige fest. Sie wurden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der einen der Verdächtigen in Untersuchungshaft nahm. Die drei anderen wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen, aber unter Justizaufsicht gestellt.

Yamal feiert seine Tore mit der Postleitzahl des Stadtviertels

Yamals Vater wurde im Stadtviertel Rocafonda attackiert, in dem der Fußballspieler aufgewachsen ist und wo sein Vater und seine Großmutter immer noch leben. Der junge Fußballstar feiert seine Tore, indem er mit den Händen die Zahlenfolge 304 formt - die Postleitzahl dieses Stadtteils.

Mit dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wurde Lamine Yamal zum jüngsten Europameister der Geschichte. Einen Tag vor dem EM-Finale in Berlin feierte er seinen 17. Geburtstag. Sein stolzer Vater wurde während der Fußball-EM durch Medieninterviews und zahlreiche Unterstützungs-Posts für seinen Sohn in den Online-Netzwerken bekannt.