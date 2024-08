Von wegen Liebesgrüße aus Moskau. Laut Dietmar Riegler wird es nicht zu einem Transfer von WAC-Stürmer Thierno Ballo nach Russland zu Lokomotive Moskau kommen. Bei „Talk & Tore“ sagte der WAC-Präsident über die Vertragsverlängerung von Thierno Ballo: „Ich kann verkünden, dass ich heute mit seinem Berater zusammengesessen bin und wir uns geeinigt haben!“ Klartext bei Ballo. Gewiss auch eine gute Nachricht für den Spieler, der mit einer verpassten Gelegenheit das mögliche 2:0 für Wolfsberg bei Austria Wien kläglich liegen ließ, am Ende stand ein unglückliches 1:3.

Coach Didi Kühbauer kann sich da indes Hoffnungen auf einen Neuzugang machen. So soll der WAC laut SkySportAustria an einer Leihe von Tschechen-Stürmer Daniel Fila interessiert sein. Der Hüne von Slavia Prag könnte im Angriff eine Alternative sein und die Kadertiefe erweitern.

Diese Grafik postete Nwaiwu bereits © Instagram Chibuike Nwaiwu

Doch was ist eigentlich mit Chibuike Nwaiwu? Der Nigerainer trainiert beim WAC längst mit, doch offiziell vorgestellt wurde der Abräumer trotz vorgefertigter Grafiken mit Klublogo noch nicht. Dem Vernehmen nach gibt es noch bürokratische Hürden in Sachen Spielgenehmigung. Bis dahin muss sich die Kampfmaschine also noch gedulden.