Ambitioniert und mit gleich fünf neuen, 18-jährigen Spielern startete Bleiburg in die Saison, musste sich zum Auftakt aber dennoch mit 1:3 gegen St. Veit geschlagen geben - trotz 1:0-Führung. „Der Ausgleich und auch der zweite Gegentreffer fielen aus einer Standardsituation. Vom Spielverlauf wäre eine Punkteteilung eigentlich gerechter gewesen“, resümiert Trainer Christian Trappitsch, der mit seiner jungen Truppe am Samstag (17.30 Uhr) im ersten Heimspiel der Saison auf den ATSV Wolfberg trifft. „Die Lavanttaler haben sich im Sommer gut verstärkt. Ich traue ihnen durchaus einen Tabellenplatz unter den Top sechs zu. Dennoch wollen wir drei Punkte holen.“ Mit dem Abgang von Adnan Besic und Al Mahic fehlen den Bleiburgern in dieser Saison allerdings zwei Scharfschützen, die es im letzten Jahr zusammen auf nicht weniger als 21 Tore brachten. „Natürlich schmerzen die beiden Abgänge. Aber der Verein hat sich klar dafür ausgesprochen, die Jungen zu fordern und zu fördern“ erklärt der Trainer. Das Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.