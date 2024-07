Es wird scharf geschossen beim WAC. Und das schon Tage vor dem Kärntner Derby am Samstag. Davon konnte sich unser Autor am Dienstag Morgen selbst überzeugen. Unversehens schepperte es beim Einparken vorm Trainingsplatz am Lavanttalstadion, aber so richtig. Der Nachbarwagen kassierte einen Volltreffer, ein Ball demolierte die Windschutzscheibe. „Wem ist der weiße Audi ohne Scheibe?“, scherzten die bereits informierten WAC-Profis nach dem Training.

Ein Schild weist auf das Risiko hin. © Markus Krücken

Didi Kühbauer hat - abseits des Trainings - kein Problem mit solchen Witzen. „Es geht nicht ohne Schmäh. Aber nur in den Pausen - oder nachher“, sagt der charismatische Coach vor dem Duell mit Austria Klagenfurt am Samstag.

Der Fahrer des weißen Audi indes dürfte wenig Grund zur Freude gehabt haben. Denn ein am Zaun aufgehängtes Schild weist auf die Gefahr hin: „Achtung Trainingsbetrieb - Für Schäden durch Bälle wird keine Haftung übernommen.“

Die Zufahrt zum Parkplatz © Markus Krücken

Die Crux aktuell: Das Fangnetz hinter dem Tor zum Parkplatz hin, das potenzielle EInschläge verhindern kann, ist nur zu der einen Seite hin Richtung Eckfahne meterweit ausreichend gespannt, zur anderen nicht.

Kühbauer weiter mit einem Augenzwinkern: „Ich muss mit dem Torwarttrainer reden...“