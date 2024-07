Am Wochenende fand auf dem Cricket-Platz in Velden/Latschach unter strahlend blauem Himmel und herrlicher Bergkulisse das traditionelle „Spiel um die Ashes“ statt. Schon seit gut 20 Jahren besucht die englische Mannschaft Beechwood aus Kent den Cricket Club Velden (CCV91) und trägt ein freundschaftliches Kräftemessen aus, das die Gäste in diesem Jahr auch knapp für sich entscheiden konnten. Am Samstag und Sonntag wurde gespielt – traditionell in weißer Kleidung. „Es war ein Match auf Augenhöhe“, sagt Velden-Obmann Michael Tschernitz, der das alljährliche Duell gegen die Briten in erster Linie als „Freundschaftsspiel mit einer langen Tradition sieht“.