Eine Ära im World Wrestling Entertainment (WWE) geht zu Ende. Der Wrestling-Superstar und Schauspieler John Cena (47) hat am Sonntag bei der Wrestling-Veranstaltung „WWE Money in the Bank“ sein Karriereende angekündigt. Cena hat gesagt, dass das Jahr 2025 das letzte Jahr sein werde, in dem er im Wrestling-Ring auftreten wird. Damit nimmt eine ereignisreiche Karriere, die über zwei Jahrzehnte gedauert hat, ein Ende.

„Die WWE ist mein Zuhause“

Seinen Fans, die auf seine Ankündigung mit Buhrufen reagierten, versprach er bis zum endgültigen Karriereende eine ereignisreiche Abschiedstournee - inklusive eines epischen letzten Kampfes.

Er bedankte sich außerdem bei seinen Unterstützern, dass sie ihn so lange „in dem Haus spielen“ lassen, das sie „so viele Jahre lang aufgebaut haben“. In einer Pressekonferenz nach der Veranstaltung erklärte Cena, dass er die WWE als Sportler verlassen werde, er aber dem Unternehmen weiterhin erhalten bleibt. „Die WWE ist mein Zuhause und ich liebe sie“, sagt er.

Einer der erfolgreichsten Wrestler

Mit dem Abschied von John Cena verliert die WWE einen ihrer größten Stars der Geschichte. In seiner Karriere konnte er insgesamt 16 Mal die WWE World Championship gewinnen. Dieser Titel ist einer der größten in der Wrestling-Industrie. Als Fanliebling prägte er die Szene über Jahrzehnte und wurde sogar als Schauspieler erfolgreich. Er spielte unter anderem Rollen in „The Suicide Squad“, „Fast & Furious“ und sogar in „Barbie“.