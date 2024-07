Drei Siege noch, dann wäre das Sommermärchen für Deutschland perfekt. Drei Siege noch, und das DFB-Team wäre zum vierten Mal Europameister und damit alleiniger Rekordhalter. Aber: Der Gegner im Viertelfinale heißt heute (18 Uhr) in Stuttgart ausgerechnet Spanien. Ausgerechnet deshalb, weil die Bilanz der Deutschen gegen die Spanier, die ebenfalls drei Mal Europameister wurden, verheerend ist. Der letzte Sieg der DFB-Auswahl in einem Pflichtspiel gegen die Iberer datiert vom 17. Juni 1988, als bei der EM in Deutschland ein 2:0-Sieg in der Gruppenphase gefeiert wurde. „Wir wollen die Spanier mal in einem Turnier schlagen“, sagt Joshua Kimmich. „Das ist absolut unser Ziel.“

Für Toni Kroos, der nach der EM bekanntlich seine Karriere beendet, könnte es das letzte Spiel seiner Laufbahn sein. Joselu, der mit dem deutschen Mittelfeld-Maestro höchst erfolgreich gespielt hat, sagt: „Es war eine Ehre, mit Toni gespielt zu haben. Er verkörpert alle Werte von Real und war ein hervorragender Mitspieler. Aber wir hoffen, ihn in Rente zu schicken. So sehr ich Toni auch liebe. Das Spiel wird sein letztes sein.“ Der 34-Jährige reagierte gewohnt gelassen auf die Kampfansage Joselus. „Ich kann das verstehen. Aber wir haben sehr viel dagegen und gute Chancen. Man kann sich auf ein interessantes Spiel freuen. Ich lasse ihm den Wunsch und tue alles, damit der nicht in Erfüllung geht.“

Die schwarze Pflichtspiel-Bilanz und die sieglose Zeit seit 1988 seien das eine, der Spanien-Fluch das andere. Noch nie hat die „Furia Roja“ nämlich gegen den Gastgeber eines Turniers gewonnen. Neun Mal versucht, neun Mal gescheitert, zuletzt 2018 bei der WM gegen Russland. Der 16-jährige Youngster der Spanier, Lamine Yamal ist davon nur wenig beeindruckt. „Es gibt bei dieser EM kein Team, das uns überlegen ist. Wir können alle besiegen.“ Auch Trainerlegende Vicente del Bosque, der 2010 mit Spanien Welt- und 2012 Europameister wurde, ist von seinen Landsleuten überzeugt: „Ich habe keine Zweifel, dass wir gewinnen. Wir sind der Topfavorit. Ich möchte nicht respektlos sein, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir weiterkommen.“

Bittere Bilanz Deutschlands hin, Spaniens Gastgeber-Fluch her. Das Viertelfinale ist für viele das vorweg genommene Endspiel. Nur der Sieger wahrt die Chance auf den vierten EM-Titel, der die jeweilige Nation zum Rekordhalter machen würde.