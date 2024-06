Mit einem kraftvollen Zweierzug, der Kopf zum Atemzug auf der linken Seite nur minimal aus dem Wasser gedreht, hat sich Heiko Gigler in Belgrad durch das Wasser gepflügt. Als Schlussschwimmer der 4 x 100 Meter Lagenstaffel hat er explosiv begonnen und nach der Wende durchgehalten. „Ich habe unter Wasser ein bisschen auf die andere Bahn zum Polen geschielt“, sagt er und fügt mit einem Lachen an, „zum Glück sind es 100 Meter und nicht 110.“ Um 0,03 Sekunden schlug Gigler vor dem Gegner an.