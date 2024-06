Bereits im Vorfeld des heutigen Ironman Austria (Start 6.30 Uhr) gingen am Eventgelände zahlreiche Sideevents über die Bühne. Den Anfang machte bereits am Donnerstag der Company-Triathlon mit über 800 Teilnehmern. Am Freitag folgte der Nightrun, der mit über 300 sportlichen Athletinnen und Athleten ein weiteres Highlight darstellte. Im Anschluss fand die Jubiläumsfeier „Racing through Memories“ statt, die zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums des Ironman veranstaltet wurde. Der Ironkids am Samstag setzten schließlich den krönenden Abschluss der Vorevents. Dieser Bewerb war speziell für die Nachwuchstalente im Triathlon gedacht und zeigte einmal mehr die Begeisterung der jungen Athleten.

Die Ironmen dürfen heute jedenfalls mit Neoprenanzug die Schwimmstrecke absolvieren, da diese erst ab einer Wassertemperatur von 24,5 Grad Celsius verboten sind. Die Temperatur des Wörthersees beträgt knapp 20 Grad.