VS Kraig und Liebenfels zogen ins Landesfinale ein.

Beim Raiffeisen-Volksschulcup-Bezirksfinale in Liebenfels siegte bei den Mädchen die VS Kraig, bei den Burschen die VS Liebenfels. Der Volksschulcup wird unterstützt von Raiffeisen, der Bildungsdirektion und dem Kärntner Fußballverband sowie der Kleinen Zeitung.