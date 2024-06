Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Samstag in Mugello beim Motorrad-Grand-Prix von Italien den Sprint der MotoGP-Klasse gewonnen. Der Lokalmatador verkürzte damit den WM-Abstand zu Leader Jorge Martin auf 27 Punkte, der Spanier beendete das Kurzrennen per Sturz. Zweiter wurde der vielfache Ex-Weltmeister Marc Marquez auf einer weiteren Ducati, Pedro Acosta aus dem KTM-Satellitenteam Tech3 erbte Rang drei. Der 20-Jährige war davor zum KTM-Werksfahrer (ab 2025) geworden.

In der vor dem Sprintrennen ausgefahrenen Qualifikation für das für Sonntag (14.00 Uhr, live ServusTV, Sky) angesetzte Hauptrennen überzeugte Martin mit einem Rundenrekord, womit er Weltmeister Bagnaia und den spanischen Aprilia-Piloten Maverick Vinales auf die Plätze verwies.