Das spanische Motorrad-Supertalent Pedro Acosta hat am Samstag bei KTM einen mehrjährigen Vertrag als Werksfahrer unterschrieben. Der aktuell für das Satellitenteam Tech3 um Punkte ritternde Iberer wird so in der nächsten Saison beim österreichischen Team Stallkollege des Südafrikaners Brad Binder. „In Orange zu fahren, ist, wie nach Hause zu kommen“, wurde Acosta in einer Aussendung zitiert. Der seit vergangener Woche 20-Jährige war im Jahr 2020 in der Moto3 bei KTM eingestiegen.

In seiner MotoGP-Rookie-Saison hat er vor dem laufenden Grand-Prix-Wochenende in Mugello nun schon zwei Podestränge erreicht und geht als WM-Sechster in den Grand Prix von Italien - zwei Positionen vor Binder. „Pedros Geschichte ist eine spezielle“, sagte KTM-Teammanager Francesco Guidotti. „Es wird interessant, wenn wir mit ihm noch enger zusammenarbeiten.“ KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer ist Acosta schon einst im Rookie Cup aufgefallen: „Er ist einer, der Dinge anders macht. Das macht ihn in der MotoGP-Welt einzigartig.“