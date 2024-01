Sie haben es tatsächlich getan. Oder doch nicht? Lucas Braathen und Felix Neureuther haben ein Foto in den sozialen Medien verbreitet, das die beiden als glückliches Ehepaar zeigt.

Was ist der Hintergrund dieser – nicht ganz offiziellen – Ehe? Nach seinem überraschenden Rücktritt Ende Oktober 2023 bot Neureuther Braathen an, ihn zu heiraten, damit dieser für Deutschland starten könne. Nun kam es in Kitzbühel zur humorvollen „Eheschließung“.

Es war nicht der einzige Kitbühel-Auftritt von Braathen. Der Norweger hat zudem als DJ aufgelegt und für gute Stimmung gesorgt.

Lucas Braathen © Kleine Zeitung

Und: Auch auf dem Ski-Sektor gibt es Neuigkeiten von Braathen: Gemeinsam mit Atomic hat er einen Ski in limitierter Auflage präsentiert: Den Redster X9RS Revoshock S Luci. Nur 50 Paar gibt es von Braathens Ski, die exklusiv auf der Atomic-Website erhältlich sind.