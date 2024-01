Wenn Hermann Maier zum Charity-Rennen ruft, folgen seit Jahren die Stars auf die Weltcup-Strecke in Flachau. So auch in diesem Jahr. Vor hunderten Fans fuhren Zweier-Teams, gepaart aus einem ehemaligen Ski-Rennläufer und einen Promi, für den guten Zweck um den Sieg. Die Ex-Athletn-Startliste las sich dabei äußerst prominent: Kristian Ghedina, Ivica Kostelic, Maria Höfl-Riesch, Marco Büchel, Elisabeth Görgl, Carlo Janka, Hilde Gerg, Patrick Ortlieb, Marlies Raich, Michaela Kirchgasser, Claudia Lösch, Michael Walchhofer, Nici Schmidhofer und logischerweise Gastgeber Hermann Maier nahmen das Rennen in Angriff.

Ihnen zur Seite stellte man Promis wie Kabarettistin Nina Hartmann, ORF-Motorsport-Expertin Corinna Kamper, Ex-Skisprung-Ass Thomas Morgenstern, Moderatorin Silvia Schneider, Sängerin Christina Stürmer, Sänger Josh, Ex-Skisprung-Ass Andreas Goldberger, Ex-Rodel-Ass Markus Prock, ORF-Moderatorin Alina Zellhofer, Schauspieler Jakob Seeböck, Ex-Biathlet Christoph Sumann und Sänger Chris Steger.

Dabei zählte aber nicht etwa die schnellste Zeit, sondern der kleinste Unterschied der beiden Läufe. Die ehemaligen Profi-Sikfahrer legten die Richtzeit vor, die Stars im Starthaus mussten dann eine Anzahl an Sekunden nennen, die sie später im Ziel ankommen. Am Ende siegte jenes Team mit der geringsten Differenz zweier Zeiten.

In diesem Jahr krönten sich Ex-Speed-Ass Marco Büchel und ORF-Motorsport-Expertin Corinna Kamper zum siegreichen Duo. Kamper entschied, ihren Anteil der Siegerprämie an die Organisation „ZUKI - Zukunft für Kinder“ zu spenden, Büchel wählte „Wings for Life“.