Mit sieben Punkten liegt der SC Ferlach aktuell in der Tabelle auf dem neunten Rang, zwei Zähler trennen die Büchsenmacher vom Vöslauer HC und damit dem letzten Play-off-Platz. Die Mannschaft von Trainer Robert Begus benötigt also jeden Punkt, um das primäre Saisonziel, den Play-off-Einzug, zu erreichen. Bereits am vergangenen Wochenende konnte im Heimspiel gegen Bregenz ein 32:32-Unentschieden geholt werden. Im ersten Moment überwog bei Florian Striessnig die Enttäuschung über „einen verlorenen Punkt“ gegen Bregenz, „betrachtet man aber die Tabellensituation, dann geht das Unentschieden aber schon in Ordnung. Auch dieser eine Punkt könnte uns in der Endabrechnung des Grunddurchgangs viel bringen.“