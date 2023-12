Ein strauchelnder VSV gegen sich im Aufschwung befindende Rotjacken - so in etwa lautete die prognostizierte Ausgangslage vor dem 354. Kärntner Derby. Und bereits nach dem ersten Drittel war den 3465 Zuschauern in der Villacher Stadthalle klar, dass sich diese auch bewahrheiten sollte. Das offizielle Schussverhältnis nach 20 Minuten lautete 5:20, der Pausenstand jedoch „nur“ 1:1 und spiegelte ganz und gar nicht die Überlegenheit der Gäste wider.