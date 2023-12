Aber Glück im Unglück: Wie die Tirolerin Janine Flock am Mittwoch bekanntgab, sei eine Operation aber nicht nötig. Ein Start beim Heim-Weltcup in Innsbruck in der kommenden Woche ist weiter geplant.

„Ich habe mir vor Wochen im Training in Sigulda das Nasenbein angeknackst. Bei der ersten Trainingsfahrt in der Vorwoche in La Plagne ist es dann bei einem Schlag auf mein Visier endgültig gebrochen“, erklärte die 34-Jährige, die beim Weltcupauftakt vor drei Wochen in Peking Platz sechs belegt hatte.