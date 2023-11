Fünf Spiele, fünf Siege – die Wörthersee Piraten sind in der 2. Basketball-Bundesliga West das Maß aller Dinge. Am Samstag fegte der Tabellenführer im Klagenfurter Stadtderby über KOŠ mit 84:64 hinweg. „Wir haben einen super Job gemacht“, freute sich Piraten-Spieler Jernej Heine. „Gratulation aber auch an KOŠ. Es war eine super Atmosphäre, sie haben bis zum Ende gekämpft.“