Was der österreichische Pferdesportverband im Juli dieses Jahres als „Silber-Sensation“ betitelt hat, war ein rot-weiß-rotes und gleichzeitig steirisches Ausrufezeichen: Fanny und Florentina Jöbstl haben bei der U18-Dressur-Europameisterschaft gemeinsam mit Katja Lembacher und Katharina Zajic die Silbermedaille gewonnen - Florentina war dabei auch knapp an einer Einzelmedaille vorbeigeschrammt. Und auch auf nationaler Ebene haben die Zwillingsschwestern heuer aufgezeigt: Fanny holte bei der österreichischen Meisterschaft Junioren-Gold, Florentina wurde in der Kategorie „Young Riders“ Zweite. Die Schwestern gewinnen nicht nur gemeinsam, sie trainieren auch zusammen: „Wir trainieren fünf Mal in der Woche. Wir machen viel gemeinsam und unterstützen uns gegenseitig. Jede hat Stärken und Schwächen, das gleicht sich bei uns gut aus“, sagt Florentina Jöbstl.