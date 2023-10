Kürbissuppe

Zutaten für 4 Personen

30 dag Hokkaido-Kürbis

30 dag Karotten

1/2 l Gemüsesuppe

3/8 l Milch

Schlagrahm

Kürbiskerne

Kürbiskernöl

Butter,

Korianderkörner

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Kürbis und Karotten klein schneiden und in etwas Butter anschwitzen. Mit Suppe und Milch aufgießen. Bei nicht zu starker Hitze kochen lassen, bis das Gemüse weich ist.



2. Mit dem Schneidstab pürieren. Wenn die Karotten sehr fasrig sind, das Ganze nun noch durch ein Sieb passieren. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander abschmecken. Wer will, kann auch noch 1 dl Schlagrahm untermengen.



3. Die Suppe nochmals aufkochen und mit dem Pürierstab schaumig schlagen. 2 bis 3 EL Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett bei wenig Hitze rösten. Etwas Schlagrahm steif schlagen. Die Suppe anrichten.



4. Auf jeden Teller Suppe 1 EL Schlagobers setzen. Mit den gerösteten Kürbiskernen bestreuen und ein paar Tropfen Kürbiskernöl drum herumträufeln. Sie können die Suppe aber auch mit gerösteten Weißbrotwürfeln servieren. Dazu passt auch noch geräuchertes

Forellenfilet, das klein zerzupft, mit den Brotwürfeln auf der Suppe verteilt wird. Mit gehackter Petersilie bestreuen.

