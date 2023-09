Ofengemüse

Zutaten für 4 Personen

40 dag Erdäpfel

40 dag kleine Zucchini

70 dag Paprika (rot, gelb, grün)

4große Fleischparadeiser

4 Knoblauchzehen

Olivenöl

1 Scheibe Weißbrot

1 B. Basilikum

frischer Thymian



Zubereitung.



1. Die Erdäpfel schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Zucchini putzen und würfelig schneiden. Die Paprika waschen, halbieren, entkernen und quer in Streifen schneiden. Nun alles in eine große Schüssel geben. Mit 4 EL Öl und drei gehackten Knoblauchzehen gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ein großes Blech mit hochgezogenem Rand mit Olivenöl bepinseln. Das Gemüse darauf gleichmäßig verteilen.



2. Die Paradeiser überbrühen, schälen und in dicke Scheiben schneiden. Kerne und Saft entfernen. Die Paradeisscheiben auf dem Gemüse verteilen. Das Weißbrot entrinden und in der Küchenmaschine zerbröseln. Die Thymianblättchen von den Stielen streifen. Den restlichen Knoblauch und die Thymianblättchen fein hacken. Alles mit1 EL Öl locker vermischen und über die Paradeisscheiben streuen. Öl über das Gemüse träufeln. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 45Minuten garen. Lauwarm servieren. Basilikum über das Gemüse streuen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis