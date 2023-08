Brotknödel mit Schwammerln

Zutaten für 4 Personen

1/4 kg Schwarzbrotwürfel

2 dl Milch

2 Eier

1 kleine Zwiebel

Muskatnuss

60 bis 70 dag Schwammerln

3 Schalotten

1/8 l Schlagrahm

Mehl

20 dag Sauerrahm

Petersilie

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Die Milch erwärmen, über die Brotwürfel gießen und zugedeckt zehn Minuten durchziehen lassen. Die Zwiebel fein hacken. In etwas Butter anschwitzen. Die gehackte Petersilie kurz mitrösten und auskühlen lassen.



2. Die Eier verquirlen. Zwiebelmischung und Eier zu den Brotwürfeln geben und gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Masse teilen und zu zwei Rollen formen. Zwei Frischhaltefolien mit flüssiger Butter bestreichen. Die Brotrollen daraufsetzen, einrollen und die Enden eindrehen. Dann noch in Alufolie wickeln. In leicht siedendem Wasser etwa eine halbe Stunde garen.



3. Die Schalotten fein hacken. In Butter anschwitzen. Die geputzten Schwammerln portionsweise darin anrösten. Mit Schlagrahm aufgießen und einmal aufkochen lassen. Sauerrahm mit 1 EL Mehl verrühren und unter die Sauce ziehen. Gehackte Petersilie darüberstreuen. Mit den in Scheiben geschnittenen Knödeln servieren.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis