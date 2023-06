Ziegenkäse auf Paradeisscheiben

Eine Vorspeise oder Beilage zu gegrilltem Fleisch.

Zutaten für 4 Personen:

2 große Ochsenherz-Paradeiser

Semmelbrösel

2 Knoblauchzehen

20 dag junger Ziegenkäse

Basilikumpesto

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung:

1. Den Ziegenkäse in acht Stücke teilen. Die Knoblauchzehen fein hacken. Die Paradeiser in acht gleich große Scheiben schneiden. (Die Enden anderweitig verarbeiten.) Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen. In Semmelbröseln wenden. In Olivenöl auf beiden Seiten bei relativ starker Hitze kurz braten. Auf eine feuerfeste Platte setzen.



2. Den Ziegenkäse auf die Paradeiser legen. Unter dem heißen Grill kurz gratinieren. Den Käse salzen und pfeffern. Je 1 TL Pesto auf den Käse geben. Mit gerösteten Weißbrotscheiben servieren.



3. Für ein Pesto 8 dag Basilikumblätter und drei Knoblauchzehen grob hacken. 5 dag Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne und 1 dl Olivenöl in eine kleine Küchenmaschine geben und zu einer cremigen, aber nicht zu feinen Masse verarbeiten. 2 bis 3 dag geriebenen Parmesan untermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.





