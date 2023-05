Sterzlaibchen

Zutaten für 4 Personen.

30 dag Polentagrieß

3/4 l Gemüsesuppe

2 Schalotten

20 dag Magertopfen

10 dag gekochter Schinken

1 EL frisch geriebener Parmesan

1 Bund Petersilie

Butter

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Polentagrieß unter Rühren in die kochende Suppe einrieseln lassen. Bei wenig Hitze zugedeckt etwa eine halbe Stunde aufquellen lassen. Immer wieder umrühren. Da kochende Polenta stark spritzt, sollten Sie einen möglichst hohen Topf verwenden.

2. Inzwischen Schalotten und Petersilie getrennt fein hacken. Den Schinken in feine Streifen schneiden. Die Schalotten in etwas Butter andünsten. Schinken dazugeben. Kurz anrösten. Zum Schluss noch die Petersilie untermengen.

3. Sterz, Schalotten-Schinken Mischung, Topfen und Parmesan verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Sollte die Masse zu weich sein, sollten Sie etwas Mehl dazugeben. Ist sie zu fest, dann können Sie noch etwas Topfen untermengen. Die Masse mithilfe einer Alufolie zu einer Rolle formen.

4. Eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. Die Rolle in Scheiben schneiden. Die Laibchen in Butter auf beiden Seiten goldbraun braten.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis