Gemüsebolognese

Zutaten.

2 kleine Zwiebeln

25 dag Karotten

20 dag Sellerie

30 dag Zucchini

1,5 dl Gemüsesuppe

4 Knoblauchzehen

Paradeismark

40 dag Paradeiser a. d. Dose

Oregano, getrocknet

1 dl Schlagrahm

Olivenöl

evtl. Peperoncini

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Karotten und Sellerie in winzig kleine Würfelchen schneiden. Die Zucchini zuerst der Länge nach in Scheiben und diese dann schräg in Streifen schneiden. Auf Küchenpapier

legen, salzen und nach 20 Minuten trocken tupfen. Die Paradeiser a. d. Dose grob hacken.

2. Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Karotten, Sellerie und 2 EL Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit Gemüsesuppe aufgießen und etwas einkochen lassen. Nun erst die Paradeiser mit Saft untermengen und bei Mittelhitze weitergaren, bis das Gemüse weich ist.

3. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Eventuell auch mit Peperoncini würzen. Zucchini in Olivenöl goldbraun rösten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und unter die Soße mengen. Schlagrahm dazugießen und einmal aufkochen. Nochmals abschmecken und mit Spaghetti oder Tagliatelle servieren.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis