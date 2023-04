Brennesselsuppe

Zutaten für 4 Personen.

1/4 kg junge Brennnesseln

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

8 dl Gemüse- oder Hühnersuppe

Mehl

2 dl Schlagrahm

Muskatnuss

Butter

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

1. Die Brennnesseln gut waschen, die groben Stiele entfernen und klein schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. In einem großen Topf in 1 bis 2 EL Butter andünsten und mit einem gestrichenen Esslöffel Mehl stauben. Mit Suppe und 1,5 dl Schlagrahm aufgießen. Einige Minuten kochen lassen. Die Brennnesseln dazugeben. Nur ganz kurz kochen lassen. Am besten mit einem Pürierstab fein mixen.



2. Das restliche Obers steif schlagen und kurz vor dem Servieren unter die Suppe ziehen bzw. je 1 EL Obers auf jeden Teller setzen. Wer nicht so intensiven Brennnesselgeschmack mag, mischt die Brennnesseln mit Babyspinat. Die Blätter ebenfalls fein hacken. Wie oben beschrieben zubereiten.



3. Als Suppeneinlage passen Schinkennockerl. Dazu 10 dag Rohschinken fein schneiden. 2 Scheiben Toastbrot entrinden und in 8 cl Schlagrahm einweichen. Schinken im Mixer pürieren. Toastbrot dazugeben und so lange weiterpürieren, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Abschmecken. Kleine Nockerl formen und in Salzwasser 5 Minuten ziehen lassen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis