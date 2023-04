Bärlauchsauce

Zutaten für 4 Personen.

10 dag Bärlauchblätter

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Mehl

1/4 l Gemüse- oder Hühnersuppe

2 EL Creme fraîche

1 dl Schlagrahm

Butter

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Einige schöne Bärlauchblätter beiseitelegen. Die restlichen Blätter grob hacken und in die kochende Suppe geben. Einmal kurz aufwallen lassen und vom Feuer ziehen.



2. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. In 2 EL Butter anschwitzen. Mit Mehl stauben. Kurz rösten – das Mehl darf aber keine Farbe annehmen. Etwas heiße Suppe unter Rühren dazugießen. Dann die restliche Suppe mit den Bärlauchblättern untermengen. 20 Minuten bei wenig Hitze kochen lassen. Mit dem Pürierstab mixen. Anschließend durch ein Sieb passieren.



3. Die Sauce nochmals erhitzen. Das Obers unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.



4. Erst kurz vor dem Servieren die Creme fraîche untermengen und die Sauce nochmals mit dem Pürierstab aufschlagen. Die restlichen Bärlauchblätter in feine Streifen schneiden und über die Sauce streuen.



5. Die Bärlauchsauce kann zu Erdapferln, Spiralnudeln oder Penne bzw. zu kurz gebratenem Fleisch serviert werden.





