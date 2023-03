Risotto mit Frühlingskräutern

Zutaten für 4 Personen.

35 dag Risottoreis

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

3 bis 4 Handvoll Frühlingskräuter

1/8 l Weißwein

1,2 l Hühnersuppe

Schlagobers

Butter

Parmesan im Ganzen

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Knoblauch und Schalotten klein würfeln. In etwas Butter glasig dünsten. Den Risottoreis dazugeben und so lange anschwitzen, bis alle Körner von Fett überzogen sind. Mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen.

2. Etwas heiße Hühnersuppe dazugießen. (Wenn die Suppe nicht gesalzen ist, nicht vergessen zu salzen.) Kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast ganz eingekocht ist. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der Risotto fast fertig ist.

3. Während der Risotto kocht, die Frühlingskräuter in Salzwasser blanchieren und in eiskaltem Wasser abschrecken. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Fein hacken. Etwa 4 bis 5 EL Parmesan fein reiben. Schlagrahm steif schlagen. Sie benötigen etwa 3 bis 4 EL geschlagenes Obers.

4. Die Kräuter unter den fast fertigen Risotto mengen. Noch zwei bis drei Minuten garen. Obers und Parmesan unterheben. Zum Schluss noch groben Pfeffer darüberreiben. Sofort servieren.

