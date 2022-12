Cremesuppe aus Wurzelgemüse

Zutaten für 4 Personen.



15 dag Knollensellerie

10 dag Petersilienwurzeln

10 dag Pastinaken

10 dag Topinambur

10 dag Erdäpfel

1 B. Petersilie

1 kleine Zwiebel

2 dl Schlagrahm

Butter

Koriander a. d. Mühle

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Das Gemüse putzen bzw. schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Zwiebel fein hacken. Die Zwiebel in Butter anschwitzen. Das Gemüse dazugeben und kurz anrösten. Mit ca. 1 l Wasser (oder evtl. Gemüsesuppe) aufgießen und salzen. Bei wenig Hitze die Suppe etwa eine halbe Stunde kochen lassen. 1 dl Schlagrahm dazugießen und mit dem Pürierstab pürieren.



2. Sie können die Suppe anschließend noch durch ein Sieb passieren – das muss aber nicht sein. Die Suppe nochmals erhitzen. Mit Pfeffer und Koriander abschmecken. Die Petersilie klein schneiden. Das restliche Obers steif schlagen. Petersilie und Obers unter die Suppe ziehen und sofort servieren. Als Einlage können Sie kleine blanchierte Brokkoliröschen servieren. Dazu das Gemüse kurz mit der Suppe erhitzen. Oder altbackenes Schwarzbrot in kleine Schnitze schneiden und in etwas Knoblauchbutter goldgelb rösten. Über die angerichtete Suppe streuen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis