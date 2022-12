Gut & günstig: Kraut Puffer mit Gemüsesalsa

Ein köstliches Wintergericht mit viel Gemüse findet heute den Weg auf den Mittagstisch: cookingCatrin serviert knusprige Kraut Puffer mit bunter Gemüsesalsa. Die große Menge an Gemüse, die hier drin steckt, vertreibt selbst den größten Winterblues und versorgt uns in der kalten Jahreszeit mit Vitaminen und wertvollen Nährstoffen. Paprika, Radieschen und Kräuter werden ruck-zuck zur Salsa verarbeitet. Der cremige Sauerrahm-Dip ist ebenso schnell angerührt und dieser eignet sich wunderbar zum Dippen des Hauptakteurs in diesem Rezept: die Kraut Puffer. Knackiges Weißkraut, gut gewürzt und fein gerieben, dazu Basiszutaten wie Haferflocken und Mehl und fertig sind die Puffer auch schon.

Zutaten

Für die Gemüsesalsa:

Je ½ gelbe, grüne & rote Paprika

½ Bund Radieschen

½ Bund Petersilie

Salz & Pfeffer

Für den Sauerrahm-Kräuterdip:

200 g Sauerrahm

50 g Tiefkühl Schnittlauch oder Petersilie

Salz & Pfeffer

Für die Krautpuffer:

¼ Kopf Weißkraut (entspricht 450 g)

1 Zwiebel

Etwas Kümmel

Salz & Pfeffer

2 Eier (Größe M)

3 EL Haferflocken

100 g Mehl

Etwas Paprikapulver

Etwas Gemüsegewürz

5 EL Olivenöl zum Ausbacken

Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at