Karfiolsuppe

Zutaten für 4 Personen

3/4 kg Karfiol

3 Schalotten

3/4 l klare Gemüsesuppe

1 dl Schlagrahm

2 dl Milch

Altbackenes Schwarzbrot

Butter

Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Koriander a. d. Mühle

Zubereitung

1. Den Karfiol in größere Röschen teilen. Den Stiel sorgfältig schälen und in dünne Scheiben schneiden. Röschen und Stiele in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Das dauert etwa fünf Minuten. Gut abtropfen lassen. Die schönsten Röschen (ca. ein Viertel) beiseitestellen. Das restliche Gemüse klein schneiden.

2. Die Schalotten fein hacken. In Butter andünsten. Das klein geschnittene Gemüse dazugeben und kurz mitdünsten. Mit Gemüsesuppe

und Milch aufgießen. Ein paar Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Mit dem Schneidstab pürieren.

3. Die beiseitegelegten Karfiolröschen in sehr kleine Röschen teilen und in die Suppe geben. Erhitzen.

4. Den Schlagrahm steif schlagen. Die Petersilie hacken. Das Schwarzbrot in dünne Schnitze schneiden und in Butter anrösten. Das Obers unter die Suppe ziehen. Auf vier Teller verteilen. Geröstetes Schwarzbrot und

Petersilie darüberstreuen.

