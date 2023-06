Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg Marillen

1/8 l Marillennektar

5 cl Zitronensaft

Speisestärke

Zucker

1 P. Vanillezucker

Amaretto

evtl. Himbeerlikör

2 Dotter

1/4 l Schlagrahm

Zubereitung.

1. Die Dotter mit 5 dag Zucker in einem Schneekessel über Dunst cremig aufschlagen. 2 bis 3 EL Amaretto untermengen. Den Schneekessel in eiskaltes Wasser stellen und so lange weiterschlagen, bis die Masse abgekühlt ist. Den steif geschlagenen Schlagrahm unterziehen. In kleine Förmchen füllen. Zum Gefrieren in den Tiefkühlschrank stellen.

2. Die Marillen kurz in kochendes Wasser tauchen, die Haut abziehen und die Früchte in Spalten schneiden. Marillennektar mit Zitronensaft, 1/8 l Wasser, Vanillezucker und 5 dag Zucker aufkochen. 1 bis 2 EL Speisestärke in kaltem Wasser auflösen und nach und nach unter den kochenden Marillensud rühren. Nur so viel Stärke untermengen, bis der Sud eine leicht dickliche Konsistenz annimmt. Eine Minute kochen lassen. Eventuell mit Himbeerlikör abschmecken.

3. Die Marillenspalten in den heißen Sud legen. Auf der ausgeschalteten Herdplatte zugedeckt stehen lassen, bis das Ganze abgekühlt ist. Das Parfait auf Dessertteller stürzen, mit Marillenkompott umlegen.

