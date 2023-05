Holunderblüten mit Zimtschaum

Zutaten für 4 Personen.

8 Holunderblütendolden

10 dag Mehl

3 EL Milch

4 EL Weißwein

1 Ei

1 Prise Salz

1 TL geriebene Orangenschale

Backzucker

Staubzucker

Backfett



Für die Soße

1/8 l Milch

8 dag Zucker

Zimt

3 Dotter

1 Ei

Zubereitung.

1. Ein Ei trennen. Das Eiklar mit 2 TL Backzucker langsam zu steifem Schnee schlagen. Milch, Mehl, Wein, Dotter, Salz und Orangenschale verrühren und den Schnee unterheben. Die Hollerblütendolden vorsichtig in kaltem Wasser waschen. Zum Abtropfen auf ein Küchenhangerl legen. Die Hollerblüten müssen ganz trocken sein, bevor sie in den Teig getaucht werden.



2. Reichlich Öl oder anderes Backfett erhitzen. Die Hollerblütendolden zuerst in den Backteig tauchen, dann im heißen Backfett goldgelb herausbacken. Zum Abtropfen auf Küchenpapier legen. Mit Staubzucker bestreuen.



3. Für den Zimtschaum die Dotter mit Ei und Zucker über Dunst cremig aufschlagen. Milch und Zimt dazugeben. So lange weiterschlagen, bis die Soße eine schaumige Konsistenz hat. Etwas Zimtschaum auf einen Teller geben. Die gebackenen Hollerblüten danebensetzen.





