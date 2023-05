Rhabarbercreme mit Zabaione

Zutaten für 4 bis 6 Personen.

3/4 kg Rhabarber

5 dag Zucker

3 dl Orangensaft frisch gepresst

15 dag Himbeergelee

5 dag Zucker

1 P. Vanillepuddingpulver

Für die Sauce.

4 Dotter,

1 dl Weißwein (Muskateller)

4 EL Zucker

1 dl Schlagrahm

Zubereitung.

1. Den Rhabarber in 2 cm lange Stücke schneiden. Das Puddingpulver in 5 cl Orangensaft glatt rühren. Den restlichen Orangensaft, Himbeergelee und Zucker aufkochen. Das angerührte Puddingpulver einrühren und nochmals aufkochen. Den Rhabarber untermengen. Nochmals aufkochen. Etwas abkühlen lassen und in Dessertschalen füllen.

2. Dotter, Zucker und Wein verrühren und über Dunst cremig aufschlagen. Darauf achten, dass das Ganze nicht zu heiß wird, weil die Dotter gerinnen könnten. Ist die Temperatur zu niedrig, wird die Masse allerdings nicht cremig genug. Die Schüssel in Eiswasser stellen und die Cremekalt schlagen.

3. Den Schlagrahm steif schlagen und unter die Creme ziehen. Auf dem Rhabarber verteilen. Vor dem Servieren mindestens zwei Stunden kaltstellen.

Tipp: Wenn Kinder mitessen, können Sie anstelle von Zabaione Vanillesoße servieren.

