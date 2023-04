Topfencreme mit Rhabarber

Zutaten für 4 Personen.

40 dag Rhabarber

Zucker

1/4 kg Erdbeeren und 8 ganze Früchte,

2 EL Himbeergelee bzw. Ribiselgelee

3 EL Zitronensaft

2 Dotter

2 Blatt Gelatine

1/4 kg fetter Topfen

1,5 dl Schlagrahm

10 dag Biskotten

Zubereitung.

1. Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Himbeergelee, 4 dag Zucker und 1 EL Zitronensaft in einem großen Topf schmelzen. Den Rhabarber dazugeben und so lange garen lassen, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Auskühlen lassen.



2. Die Erdbeeren mit 1 EL Zucker pürieren und unter das Rhabarberkompott mengen. Dotter, 4 dag Zucker und 2 EL Zitronensaft über Dunst cremig aufschlagen. Die nach Vorschrift eingeweichte, tropfnasse Gelatine bei wenig Hitze auflösen. Unter die Dottermasse mengen. Den Topfen unterheben. Eine gute Viertelstunde kalt stellen.



3. Das Obers steif schlagen und unter die Topfencreme heben. Nochmals kalt stellen.



4. Die Biskotten fein zerbröseln. Abwechselnd Topfencreme, Rhabarberkompott und Biskottenbrösel in eine Glasschüssel schichten. Mit Rhabarberkompott abschließen. Einige Stunden durchkühlen lassen. Vor dem Servieren mit halbierten Erdbeeren garnieren.

